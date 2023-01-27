2023/01/27 | 22:44 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيلق الوعد الصادق ينعى سماحة الشيخ المجاهد (عبد المجيد خليفة الحميداوي): كان السند والملجأ الآمن لرجال المقاومة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/27 | 22:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيلق الوعد الصادق ينعى سماحة الشيخ المجاهد (عبد المجيد خليفة الحميداوي): كان السند والملجأ الآمن لرجال المقاومة) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيلق الوعد الصادق ينعى سماحة الشيخ المجاهد (عبد المجيد خليفة الحميداوي): كان السند والملجأ الآمن لرجال المقاومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).