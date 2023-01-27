القوة الجوية في صدارة الدوري العراقي بعد فوز ثمين على الطلبة

2023/01/27 | 22:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغلب القوة الجوية على فريق الطلبة (1-0)،

في المباراة التي أقيمت بينهما مساء

اليوم الجمعة، على ملعب الشعب الدولي،

في ختام مباريات الجولة 13 من الدوري

العراقي الممتاز.

وخطف كريست موجالو هدف المباراة

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