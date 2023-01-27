2023/01/27 | 22:50 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: yee9IU6lX-I

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تغطية خاصة | جاسم محمد جعفر: من الممكن ان تساعدنا فرنسا تقنياً في استعادة الاموال ومكافحة الفساد) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تغطية خاصة | جاسم محمد جعفر: من الممكن ان تساعدنا فرنسا تقنياً في استعادة الاموال ومكافحة الفساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).