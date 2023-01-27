2023/01/27 | 22:50 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4vBgVp_xvik

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تغطية خاصة | سعد المسعودي: هذه الزيارة حظيت بحفاوة كبيرة غير معهودة من قبل على الرسمي والشعبي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تغطية خاصة | سعد المسعودي: هذه الزيارة حظيت بحفاوة كبيرة غير معهودة من قبل على الرسمي والشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).