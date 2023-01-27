السوداني يناقش في فرنسا تفعيل مشروع قطار بغداد المعلق

2023/01/27 | 22:52 - المصدر: بغداد اليوم

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رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يلتقي وفد شركة الستوم ترانسبورت

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التقى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني في العاصمة الفرنسية باريس، وفداً مثّل شركة الستوم ترانسبورت المختصة بقطاع النقل.

وشهد اللقاء التباحث في تفعيل مشروع قطار بغداد المعلق الذي واجه تلكؤاً، وأهم العقبات التي عرقلت تنفيذه.

وجرى الاتفاق على إجراء مباحثات حاسمة في بغداد قريباً من أجل تقرير التفاصيل النهائية للمضي بالمشروع.

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المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

27- كانون الثاني- 2023

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