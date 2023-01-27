مختص بالاقتصاد يصف إجراءات المركزي بشأن ازمة الدولار بـ

2023/01/27 | 22:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

رأى المختص بالاقتصاد، عبد الرحمن المشهداني، أن أزمة الدولار تستمر في حالة استمرار العجز في الحولات النقدية في العراق، فيما أشار إلى أن إجراءات البنك المركزي العراقي "لا تزال قاصرة".

وقال في لقاء متلفز، تابعته (بغداد اليوم): "إجراءات البنك المركزي لا تزال قاصرة، هناك عجز بالحوالات النقدية، وفي ظل هذا العجز تستمر أزمة الدولار".

وأردف: "انخفضت المبيعات إلى النصف في المنصة الإلكترونية، في يوم تطبيق إغلاق المصارف الأربعة من قبل الفدرالي الأميركي".

وبين أن "البلد الوحيد المستثنى من هذه المنصة منذ عام 2006، وأنذر البنك الفدرالي الأمريكي بإلغاء الاستثناء قبل عامين".

ورأى أن خطوة الإلغاء "أغلقت منفذ تهريب الأموال إلى الخارج"،

وأضاف: "حتى الآن البنك المركزي غير قادر على إقناع التجار بالتوجه إلى نافذة بيع الدولار، بدلا عن التوجه إلى السوق الموازية"، مبينا أن هذه الخطوة "لغرض تحديد حاجة العراق من الدولار لغرض الاستيراد".

وتشهد أسعار صرف الدولار قفزة كبيرة، على خلفية العقوبات التي فرضها البنك الفدرالي الأميركي على 4 مصارف عراقية.

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