مقتل شخصين اثر مشاجرة في كربلاء

2023/01/27 | 23:03 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، ان شخصين قتلا اثر مشاجرة في محافظة كربلاء.

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