شاهد بالفيديو.. خطاط عراقي يناقش العلاقة بين الخط العربي واللغة العربية

2023/01/27 | 23:05 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: OFsLMmhIdR8

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