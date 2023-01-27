2023/01/27 | 23:05 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السوداني يفتح ملف صفقة مقاتلات "رافال" المقاتلة ومروحيات للجيش العراقي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/27 | 23:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يفتح ملف صفقة مقاتلات "رافال" المقاتلة ومروحيات للجيش العراقي) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يفتح ملف صفقة مقاتلات "رافال" المقاتلة ومروحيات للجيش العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).