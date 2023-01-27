السوداني يبحث مع شركة فرنسية اللمسات الاخيرة للمباشرة بقطار بغداد المعلق

2023/01/27 | 23:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، مع شركة الستوم ترانسبورت مشروع قطار بغداد المعلق.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ أن “رئيس مجلس […]

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