منظمات حقوقية: وضع حقوق الإنسان في الجزائر

2023/01/27 | 23:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت ثلاث منظمات حقوقية في بيان، الجمعة، إن وضع حقوق الإنسان في الجزائر أصبح "مقلقا أكثر من أي وقت مضى" في ظلّ "انتهاكات واضحة للحقوق والحريات الأساسية".

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