خبير اقتصادي يقترح وضع ملحق في موازنة 2023 .. سيحل مشكلة ارتفاع الأسعار

2023/01/27 | 23:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أقترح خبير اقتصادي، وضع ملحق في مشروع قانون موازنة 2023 لحل مشكلة ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية.وقال دريد العنزي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “نتوقع ان يقر مجلس النواب مشروع قانون الموازنة نهاية الشهر المقبل او بداية آذار لانه حتى الآن لم يتم تحديد أي موعد لإرسالها الى البرلمان وستحتاج مزيدا من الوقت للمناقشات عند الحكومة”.وأضاف “ممكن معالجة ارتفاع الاسعار عبر اضافة ملحق الموازنة، خصوصا وان هنالك توقعات بارتفاع اسعار النفط الى ١٠٠ دولار للبرميل وستكون هناك امكانية بالاحتفاظ بتلك الاموال ضمن موازنة العام المقبل ٢٠٢٤”.وأكد العنزي ان “تحديد أسعار برميل النفط لن يؤثر، مع امكانية إلغاء العجز المخطط لان هذا العام يعتبر استثنائيا”.وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أعلن خلال إطلاقه السلة الغذائية الاضافية للشرائح المشمولة بالرعاية الاجتماعية ان “ارتفاع الأسعار أمر وقتي ” مؤكدا “لن نتساهل مع من يحاول المساس بقوت المواطن”.وأضاف السوداني :”اتخذنا قرارات بحق كل من يحاول المضاربة والتأثير في السوق”.

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