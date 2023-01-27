2023/01/27 | 23:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: k9ABgGJ_ojw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في البصرة: الأسواق المحلية في البصرة تشهد ركودا كبيرا جراء ارتفاع سعر صرف الدولار) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في البصرة: الأسواق المحلية في البصرة تشهد ركودا كبيرا جراء ارتفاع سعر صرف الدولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).