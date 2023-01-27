2023/01/27 | 23:50 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبط وكر لتهريب المشتقات النفطية واعتقال متهم وضبط عجلته في محافظتي كربلاء المقدسة وبغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/27 | 23:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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