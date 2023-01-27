2023/01/27 | 23:54 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية شرطة الطاقة، اليوم الجمعة، عن ضبط وكر لتهريب المشتقات النفطية واعتقال متهم وضبط عجلته في محافظتي كربلاء وبغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط وكر لتهريب المشتقات النفطية واعتقال متهم في محافظتين ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط وكر لتهريب المشتقات النفطية واعتقال متهم في محافظتين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).