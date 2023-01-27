العدل توضح حقيقة وجود تعذيب في السجون

2023/01/27 | 23:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

نفت وزارة العدل اليوم الجمعة وجود عمليات تعذيب في سجونها الاصلاحية، فيما اكدت انها سترسل لجانًا للتحقق من ادعاءات وجود تعذيب في سجن الحوت في الناصرية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "في الوقت الذي تثمن فيه وزارة العدل كل الجهود المبذولة في تحقيق المعايير الدولية لحماية حقوق الانسان وعلى جميع الاصعدة وخصوصاً في الاقسام السجنية، تتابع الوزارة ببالغ الاهمية في الادعاءات والملاحظات بكل مايخص السجون التابعة لوزارة العدل".

وأكدت الوزارة "عدم وجود حالات التعذيب في السجون التابعة للاقسام الاصلاحية، وهي اتخذت وستتخذ اجراءات صارمة بحق كل من تثبت ادانته بخرق مبادئ حقوق الانسان في الدوائر الاصلاحية".

واشارت الى انه "من باب حرص الوزارة على حماية حقوق السجناء والتحقيق في كل ادعاء بهذا الشأن، سترسل لجاناً تحقيقة الى سجن الناصرية للوقوف على صحتها".

ودعت وزارة العدل "لجنة حقوق الانسان النيابية والنائب والمفوضية العليا لحقوق الانسان لزيارة سجن الناصرية للوقوف على صحة هذه الأدعاءات والاطلاع على الاجراءات التي اتخذتها وزارة العدل لردع كافة الانتهاكات".

وجاء هذا البيان بعد اصدار النائب رعد الدهلكي بيانًا طالب فيه بالتدخل العاجل وفتح تحقيق فيما يجري داخل سجن الحوت بمحافظة الناصرية من عملية "إبادة ممنهجة من خلال التعذيب وحرمان السجناء من أبسط مقومات الحياة"، بحسب بيانه.

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