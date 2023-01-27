2023/01/27 | 23:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

تداولت مصادر متعددة ومنصات اعلامية اليوم الجمعة، انباء عن تعرض نائب محافظ بابل حسن منديل لحادث.

وبحسب الانباء فأن نائب محافظ بابل، حسن منديل، قد تعرض لحادث، الا ان لا يوجد شيء مؤكد حتى الان، وبانتظار التأكد من الانباء.

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