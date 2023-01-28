الخارجية الأمريكية: ندين

2023/01/28 | 00:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الجمعة، إدانتها "بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الواضح" الذي وقع في مدينة القدس، الذي قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، عبر تويتر، إنه أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 10 آخرين.

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