إليك أهم 12 شركة قامت بتسريح عشرات الكنديين حتى الآن في عام 2023

2023/01/28 | 00:16 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرف الكنديون عمليات تسريح كبيرة منذ سنة 2022، إلى غاية بداية 2023.كانت معظم عمليات التسريح تحدث ضمن شركات التكنولوجيا، وتأتي تتمة لموجة سابقة من إعلانات تخفيض عدد العاملين وإعادة الهيكلة التي بدأت أواخر عام 2022 من قبل شركات ضخمة مثل Amazon.أفاد موقع Layoffs.fyi، وهو أداة تعقب تسريح العمال، عن فقدان 155126 وظيفة تقنية […]

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