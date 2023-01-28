2023/01/28 | 00:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:باسل الشرقي

المادة (57) هي المادة القانونية المختصة

بأحكام حضانة الأطفال في قانون الأحوال

الشخصية ذو الرقم (188) لسنة 1959.....



علما ً

ان الاحوال الشخصية في العراق كانت قبل

سنة 1959 وبعد تأسي

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