اعتقال 39 متسللاً اجنبياً حاولوا اجتياز الحدود

2023/01/28 | 00:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم

الجمعة، القبض على 39 متسللاً اجنبياً

حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية.

وذكرت القيادة في بيان أنه "استمراراً

لجهود تأمين الحدود العراقية، وبناءاً

على معلومات استخب

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