100 دولار على “الشدّة”.. هكذا يتم تهريب الدولار بعد تطبيق المنصة الالكترونية

2023/01/28 | 00:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر الخبير الاقتصادي مصطفى حنتوش، ان الحكومة العراقية وقعت بين ضوابط الفيدرالي الاميركي من جهة ومشكلة تهريب العملة الصعبة من جهة اخرى، مشيرًا إلى وجود طلب مشبوه على الدولار في الاسواق الموازية.

وقال حنتوش في تصريحات متلفزة تابعتها “تقدم”، إن “ضوابط الفيدرالي الاميركي على نافذة بيع العملة تتيح للتجار الاصوليين الحصول على الدولار بسهولة للاستيراد، ولكن المسألة اصبحت صعبة على غاسلي الاموال والشركات المشبوهة”.

وأضاف، أنه “مع تطبيق هذا الأمر ارتفع الطلب على الدولار في السوق مما تسبب بارتفاع اسعاره”، مشيرًا إلى أن “هؤلاء اصبحوا يهربون الدولار عبر سيارات وطائرات ومن خلال الاقليم او الشركات الموضوعة على القائمة السوداء، من بينها الشركات النفطية، ومقابل 100 دولار على كل دفتر “10 الاف دولار”.

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