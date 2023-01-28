الشرطة الإسرائيلية: هجوم القدس

2023/01/28 | 00:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة الإسرائيلية، يوم الجمعة، في بيان، مقتل المسلح الذي نفذ الهجوم الذي وقع في مدينة القدس برصاص عناصر الشرطة، فيما صرح المفوض العام للشرطة يعقوب شبتاي، للصحفيين، بأن الهجوم يعد "أحد أسوأ الهجمات الإرهابية التي وقعت في السنوات القليلة الماضية".

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