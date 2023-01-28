فرنسا والعراق يوقعان اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في الطاقة والتسليح

2023/01/28 | 01:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس‭- ‬الزمان‭ ‬ أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬ورئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭ ‬تعزيز‭ ‬تعاون‭ ‬بلديهما‭ ‬خصوصًا‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطاقة،‭ ‬إثر‭ ‬لقاء‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬جرى‭ ‬خلاله‭ ‬توقيع‭ ‬‮«‬اتفاقية‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‮»‬‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الطاقة‭ ‬وتسليح‭ ‬الجيش‭ ‬بطائرات‭ ‬رفال‭ ‬المتقدمة‭ ‬ورادارات‭ ‬تحفظ‭ ‬الاجواء‭ ‬العراقية‭ ‬على‭ ‬الارتفاعات‭ ‬العالية‭ ‬والمنخفظة‭.‬ بعد‭ ‬شهر‭ ‬من‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ […]

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