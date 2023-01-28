2023/01/28 | 01:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬ الجانب‭ ‬العسكري‭ ‬الذي‭ ‬ظهر‭ ‬للعلن‭ ‬من‭ ‬توجه‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬والاجتماعات‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬بعد‭ ‬اجتماع‭ ‬ماكرون‭ ‬والسوداني،‭ ‬يوحي‭ ‬بوجود‭ ‬أسئلة‭ ‬مقلقة‭ ‬لدى‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تسليح‭ ‬جيشه‭ ‬لم‭ ‬تلب‭ ‬اجاباتها‭ ‬اتفاقية‭ ‬او‭ ‬شراكة‭ ‬استراتيجية‭ ‬مع‭ ‬أية‭ ‬دولة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬صاحبة‭ ‬الاتفاق‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬الشهير‭ ‬مع‭ ‬العراق‭.‬ لا‭ ‬يزال‭ ‬البلد‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬في‭ ‬اتفاقياتنا؟) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬في‭ ‬اتفاقياتنا؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).