2023/01/28 | 01:06 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبد السلام الجانب العسكري الذي ظهر للعلن من توجه الاتفاقيات والاجتماعات العراقية في باريس بعد اجتماع ماكرون والسوداني، يوحي بوجود أسئلة مقلقة لدى العراق في مجال تسليح جيشه لم تلب اجاباتها اتفاقية او شراكة استراتيجية مع أية دولة في العالم وفي مقدمتها الولايات المتحدة صاحبة الاتفاق الاستراتيجي الشهير مع العراق. لا يزال البلد […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما الاستراتيجي في اتفاقياتنا؟) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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