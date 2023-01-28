دعوات للتهدئة بعد غارات إسرائيلية وقصف فلسطيني من غزة وقتلى وجرحى في القدس

2023/01/28 | 01:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غزة‭ – ‬القددس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬–‭ ‬واشنطن‭ -‬باريس‭ -‬الزمان‭ ‬ توالت‭ ‬الدعوات‭ ‬إلى‭ ‬التهدئة‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬والفلسطنيين‭ ‬بعدما‭ ‬شنّت‭ ‬طائرات‭ ‬حربية‭ ‬إسرائيلة‭ ‬غارات‭ ‬على‭ ‬غزّة‭ ‬ردّاً‭ ‬على‭ ‬صواريخ‭ ‬أطلقت‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬باتّجاه‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬انتقاماً‭ ‬لمقتل‭ ‬تسعة‭ ‬فلسطينيين‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬في‭ ‬مخيّم‭ ‬جنين‭ ‬بالضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭.‬ فيما‭ ‬أصيب‭ ‬خمسة‭ ‬أشخاص‭ ‬بجروح‭ […]

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