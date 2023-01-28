2023/01/28 | 01:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: rUACpQjG0xU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المحلل السياسي كاظم حجيش الزبيدي: القضاء العراقي مغلوب على أمره باعتراف رئيس مجلس القضاء الأعلى) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المحلل السياسي كاظم حجيش الزبيدي: القضاء العراقي مغلوب على أمره باعتراف رئيس مجلس القضاء الأعلى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).