اندلاع نزاع عشائري

2023/01/28 | 01:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، السبت، باندلاع نزاع عشائري في بغداد.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "نزاعا عشائريا كبيرا اندلع بمنطقة الفضيلية في بغداد، ادى الى حالة من الهلع بين المواطنين".

وأضاف أن "النزاع بسبب مقتل امرأة في المنطقة، واستخدم فيه اسلحة متوسطة وأكثر من أربعة صواريخ".

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