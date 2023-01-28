اندلاع نزاع عشائري جنوبي بغداد والقوات الأمنية تتدخل

2023/01/28 | 01:39 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم السبت باندلاع نزاع عشائري ضمن منطقة الفضيلية جنوبي بغداد.

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