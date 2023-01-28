2023/01/28 | 01:41 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 يناير، 2023 بغداد/المسلة: قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة في بيان إن الأمين العام...

ظهرت المقالة أمين الأمم المتحدة يدعو لأقصى درجات ضبط النفس بين إسرائيل والفلسطينيين أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمين الأمم المتحدة يدعو لأقصى درجات ضبط النفس بين إسرائيل والفلسطينيين) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمين الأمم المتحدة يدعو لأقصى درجات ضبط النفس بين إسرائيل والفلسطينيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).