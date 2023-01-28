أحداث كانون الثاني.. مواجهات دموية بمختلف الاسلحة الثقيلة في منطقة الفضيلية في بغداد

2023/01/28 | 01:41 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 يناير، 2023 بغداد/ المسلة: الخميس 26 كانون الثاني 2023 مواجهات دموية بمختلف الاسلحة الثقيلة...

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مواجهات دموية بمختلف الاسلحة الثقيلة في منطقة الفضيلية في بغداد أولاً على المسلة.

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