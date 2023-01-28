2023/01/28 | 01:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن نادي الديوانية الرياضي، اعتذار المدرب هيثم الشبول عن الاستمرار مع كرة الأحمر الديواني.وذكر النادي في بيان أن “هيثم الشبول يعتذر عن الاستمرار مع كرة الديوانية وغداً سيتم حسم المدرب الجديد”.وخسر الديوانية اليوم أمام زاخو بخمسة أهداف لهدف واحد في الدوري الممتاز.ويحتل الديوانية المركز الأخير في سلم ترتيب الدوري بعدما […]

ظهرت المقالة هيثم الشبول يعتذر عن الاستمرار مع كرة الديوانية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيثم الشبول يعتذر عن الاستمرار مع كرة الديوانية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيثم الشبول يعتذر عن الاستمرار مع كرة الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).