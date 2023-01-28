الإمارات: ندين الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من كنيس في القدس

2023/01/28 | 01:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دولة الإمارات، يوم الجمعة، إدانتها بشدة "للهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من كنيس في القدس، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص".

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