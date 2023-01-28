مانشستر سيتي يهزم آرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي

2023/01/28 | 03:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تغلب مانشستر سيتي على ضيفه آرسنال 1-0 يوم الجمعة لينهي مشواره في مسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي ويصعد إلى الدور الخامس.وأفسد مانشستر سيتي سلسلة النتائج الإيجابية للغانرز البالغة ثلاثة انتصارات توالياً بجميع المسابقات بعدما تجاوزه بفضل هدف الهولندي أكي في الدقيقة الرابعة والستين.واعتمد الإسباني غوارديولا على معظم نجومه في المباراة وعلى رأسهم […]

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