حرب أوكرانيا تحتدم في الشمال والشرق.. وكييف تنتظر الدبابات الغربية

2023/01/28 | 03:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشتبكت أوكرانيا، الجمعة، في قتال مع القوات الروسية في محاولة لاختراق خطوطها في الشرق والشمال الشرقي قبل أن تتسلم كييف دبابات من حلفائها الغربيين، وقالت أوكرانيا إن القتال أظهر حاجتها لمزيد من الأسلحة لدحر الغزاة.

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