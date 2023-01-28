أول تعليق من نتنياهو على هجوم القدس

2023/01/28 | 03:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة، مواطنيه على عدم القيام بهجمات انتقامية ردا على حادث إطلاق نار الذي شهدته مدينة القدس، وأدى إلى مقتل 8 أشخاص.

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