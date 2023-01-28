مايك بنس عن العثور على وثائق سرية في منزله: ارتكبت خطأً وأتحمل المسؤولية

2023/01/28 | 04:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يوم الجمعة، إنه لم يكن على علم بوجود الوثائق السرية التي عُثر عليها في منزله بولاية إنديانا الأسبوع الماضي، لكنه أكد أنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك.

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