"هجوم على العالم المتحضر".. بايدن يهاتف نتانياهو بعد عملية القدس

2023/01/28 | 04:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى الرئيس الأميركي، جو بايدن، الجمعة، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، لمناقشة الهجوم الإرهابي المروع في القدس، والذي أودى بحياة سبعة إسرائيليين على الأقل.

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