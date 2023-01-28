بايدن لنتنياهو: هجوم القدس كان هجوما على العالم المتحضر

2023/01/28 | 05:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الجمعة، الهجوم الذي شهدته مدينة القدس قرب كنيس بأنه "كان هجوما على العالم المتحضر"، وذلك وفقا لبيان أصدره البيت الأبيض عن اتصال هاتفي بين بايدن و رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "لمناقشة الهجوم الإرهابي المروع".

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