2023/01/28 | 06:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، يوم الجمعة، إن الهجوم الذي تعرضت له سفارة أذربيجان في طهران "لم يكن عملا إرهابيا، بل كان بدوافع شخصية بحتة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران: الهجوم على سفارة أذربيجان لم يكن عملا إرهابيا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران: الهجوم على سفارة أذربيجان لم يكن عملا إرهابيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).