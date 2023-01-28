مسؤول أممي: روسيا تنتهك مبادئ حماية الأطفال في أوكرانيا

2023/01/28 | 06:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي في مقابلة أجرتها معه رويترز إن روسيا تنتهك "المبادئ الأساسية لحماية الأطفال" في زمن الحرب بمنح أطفال أوكرانيين جوازات سفر روسية وعرضهم للتبني.

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