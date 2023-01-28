2023/01/28 | 06:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح جنرال في سلاح الجو الأميركي من إمكانية نشوب حرب بين الولايات المتحدة والصين عام 2025، حسبما أفادت شبكة "إن بي سي" الإخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جنرال أميركي يرجح نشوب حرب بين الصين والولايات المتحدة خلال عامين) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جنرال أميركي يرجح نشوب حرب بين الصين والولايات المتحدة خلال عامين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).