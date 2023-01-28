رونالدو وشريكته.. حياة باذخة في السعودية ومعاملة

2023/01/28 | 08:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، وشريكته، جورجينا رودريغيز، قد أعجبتهما المعيشة في السعودية بدرجة كبيرة، فهما يتمتعان مع أطفالهما بحياة فارهة، والناس ينظرون إليهم هناك وكأنهم "عائلة ملكية"، وفقا لما نقلت مجلة "تاتلر"البريطانية عن الإعلامي الإنكليزي البارز، بيرس مورغان.

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