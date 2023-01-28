تفاصيل هجوم القدس.. أحد أسوأ الهجمات منذ سنوات

2023/01/28 | 08:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقول الشرطة الإسرائيلية إن الهجوم بدأ في حوالي الساعة 8:15 مساء هنا في حي النبي يعقوب شمال شرقي القدس.وقالت إن المهاجم بدأ في إطلاق النار على الناس أثناء خروجهم من كنيس يهودي.

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