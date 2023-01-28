2023/01/28 | 09:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرضت مدينة ممفيس الأميركية تسجيلا مصورا لسائق سيارة يدعى، تاير نيكولاس، أثناء تعرضه للضرب المبرح على يد خمسة من ضباط الشرطة بعد أن أوقفوا سيارته في وقت سابق هذا الشهر.

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