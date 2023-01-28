2023/01/28 | 09:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني قالت قناة NBC التلفزيونية، إن رجال مكتب التحقيقات الفيدرالي، أخذوا معهم مفكرات الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد الانتهاء من تفتيش منزله الخاص.وفي وقت سابق أصبح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصادرة مفكرات الرئيس الامريكي جو بايدن بعد تفتيش منزله المركز الخبري الوطني.

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