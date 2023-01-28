جنرال أمريكي يحذر من مخاطر نشوب حرب مع الصين ويحدد موعدها

2023/01/28 | 09:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني حذّر جنرال أمريكي من المخاطر العالية لنشوب حرب مع الصين عام 2025 على الأرجح بسبب تايوان، حاضًّا عناصره على الاستعداد للقتال اعتبارًا من هذا العام.وكتب الجنرال مايكل مينيهان المنتمي إلى […]

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