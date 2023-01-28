الكويت تكثف البحث عن شخص ظهر بفيديو متداول يطلق النار

2023/01/28 | 09:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام شخص بإطلاق أعيرة نارية في الكويت الأمر الذي أثار تفاعلا.

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