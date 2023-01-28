موسكو تدعو واشنطن إلى الكف عن التدخل في شؤونها

2023/01/28 | 09:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعت السفارة الروسية في واشنطن السلطات الأمريكية إلى وقف محاولات التدخل في الشؤون الداخلية لروسيا.وجاء في بيان السفارة: “نحن متهمون بعدم احترام حقوق الإنسان فيما يتعلق بقرار محكمة مدينة موسكو بوقف وإغلاق نشاط مجموعة موسكو هلسنكي، وكذلك الإقرار بعدد من المنظمات العامة الأخرى باعتبارها غير مرغوب فيها..نحث المسؤولين الأمريكيين على التوقف […]

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