اليوم.. الشرطة يحل ضيفاً على نوروز في دوري الكرة الممتاز

2023/01/28 | 10:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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يواجه فريق الشرطة مضيفه نوروز اليوم السبت شمن منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم.

ويتواجه الفريقان على ملعب فرانسو حريري في ختام مباريات الأسبوع الثالث عشر.

ويحتل الشرطة المركز السادس برصيد 22 نقطة، فيما يقف نوروز عند المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة.

وستنطلق صافرة بداية بداية المباراة عند الساعة الثانية ظهراً بتوقيت بغداد.

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